Россия ослабит влияние Турции и США у своих границ

Для этого Мишустин использует ключевой для РФ логистический проект

17 ноября 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет двухдневные переговоры в Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти делают шаги для ослабления влияния Турции и США на Южном Кавказе. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 ноября отправится с рабочим визитом в Баку (Азербайджан). Эксперты объяснили URA.RU, что Россия настраивает отношения с Азербайджаном с учетом изменения геополитической обстановки из-за спецоперации на Украине. Это первая рабочая поездка Мишустина в качестве главы правительства РФ в Азербайджан. В последние месяцы Мишустин два раза официально встречался с премьер-министром Азербайджана Али Асадом — в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) на двусторонней встрече в рамках Евразийского межправительственного совета и в октябре на II Каспийском экономическом форуме в Москве. В Баку Мишустин примет участие в межправительственных переговорах и в 11-м межрегиональном Российско-Азербайджанском форуме, сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Азербайджан старые экономические партнеры и дальнейшие отношения будут выстраиваться с опорой на это, обращают внимание эксперты в разговоре с URA.RU. Сейчас обе страны наблюдают, анализируют геополитические изменения. Они затронули и Южный Кавказ. В этом году обострился конфликт в Нагорном Карабахе. И Азербайджан, и Армения считают регион своей землей. Основой для достижения мира является реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, рассказал 12 октября на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. Они достигнуты при посредничестве России. По словам Ушакова, «в эту работу пытаются вклиниться страны Европы и США, но в основном они используют наработки России». 31 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин встретился с главами Азербайджана и Армении — Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Россия настраивает отношения с Азербайджаном с учетом геополитических изменений, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия занимается настройкой отношений с Азербайджаном с учетом изменений геополитической ситуации и старых отношений, объясняет профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Как второе лицо государства Мишустин решает весь спектр вопросов — и хозяйственные, и военно-политические, и геополитические. Все будет проговорено. Но не все будет вынесено на поверхность. Сейчас идет тончайшая настройка по причине геополитических подвижек. Азербайджан, который является нашим старым партнером, пытаются втянуть в орбиту своего влияния Турция, США и атлантисты. Обстановка сложная. Все понимают, что потенциал наших взаимоотношений не реализован и может быть устойчивым фактором развития всех государств, которые связаны с Россией. Наше руководство и главы соседних стран ищут этот потенциал, опираясь на старые связи», — пояснил эксперт. Увеличение загрузки транспортного коридора «Север-Юг» обсуждалось на Каспийском экономическом форуме в Москве в октябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Азербайджан надежный старый партнер и у России с этой страной широкий круг вопросов в сфере экономического взаимодействия, которые минимально политизированы, считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Россия активно сотрудничает с Азербайджаном. Наши компании рассматриваются в качестве инвесторов мультимодального транспортного коридора „Север-Юг“. Для его запуска РФ и Азербайджан максимально все сделали, основная загвоздка — Иран. С введением санкций усложнилась логистика и часть грузов пошла по коридору Баку-Тбилиси-Карс. Своя повестка у стран по энергетике. Особенно в контексте сложностей с российской инфраструктурой в Балтийском море. Азербайджан является надежным игроком. Россия может использовать свободные мощности в южном газовом коридоре, который построен до Италии», — пояснил собеседник. Статья по теме Путин переиграл США и ЕС на Кавказе В Баку будет затрагиваться вопрос завершения конфликта в Нагорном Карабахе, так как российские власти закрепляют свой статус гаранта безопасности на Южном Кавказе, предполагает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Статус переговорщика в урегулировании конфликта Азербайджана и Армении важен для России, так как это бывшие советские республики, и они имеют длительную историю отношений с РФ. Наша страна в принципе заинтересована в мире на Кавказе и стремится подтвердить свой статус основного государства, которое отвечает за безопасность в регионе», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти делают шаги для ослабления влияния Турции и США на Южном Кавказе. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 ноября отправится с рабочим визитом в Баку (Азербайджан). Эксперты объяснили URA.RU, что Россия настраивает отношения с Азербайджаном с учетом изменения геополитической обстановки из-за спецоперации на Украине. Это первая рабочая поездка Мишустина в качестве главы правительства РФ в Азербайджан. В последние месяцы Мишустин два раза официально встречался с премьер-министром Азербайджана Али Асадом — в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) на двусторонней встрече в рамках Евразийского межправительственного совета и в октябре на II Каспийском экономическом форуме в Москве. В Баку Мишустин примет участие в межправительственных переговорах и в 11-м межрегиональном Российско-Азербайджанском форуме, сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ. Россия и Азербайджан старые экономические партнеры и дальнейшие отношения будут выстраиваться с опорой на это, обращают внимание эксперты в разговоре с URA.RU. Сейчас обе страны наблюдают, анализируют геополитические изменения. Они затронули и Южный Кавказ. В этом году обострился конфликт в Нагорном Карабахе. И Азербайджан, и Армения считают регион своей землей. Основой для достижения мира является реализация трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, рассказал 12 октября на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. Они достигнуты при посредничестве России. По словам Ушакова, «в эту работу пытаются вклиниться страны Европы и США, но в основном они используют наработки России». 31 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин встретился с главами Азербайджана и Армении — Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Россия занимается настройкой отношений с Азербайджаном с учетом изменений геополитической ситуации и старых отношений, объясняет профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Как второе лицо государства Мишустин решает весь спектр вопросов — и хозяйственные, и военно-политические, и геополитические. Все будет проговорено. Но не все будет вынесено на поверхность. Сейчас идет тончайшая настройка по причине геополитических подвижек. Азербайджан, который является нашим старым партнером, пытаются втянуть в орбиту своего влияния Турция, США и атлантисты. Обстановка сложная. Азербайджан надежный старый партнер и у России с этой страной широкий круг вопросов в сфере экономического взаимодействия, которые минимально политизированы, считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Россия активно сотрудничает с Азербайджаном. Наши компании рассматриваются в качестве инвесторов мультимодального транспортного коридора „Север-Юг“. Для его запуска РФ и Азербайджан максимально все сделали, основная загвоздка — Иран. С введением санкций усложнилась логистика и часть грузов пошла по коридору Баку-Тбилиси-Карс. Своя повестка у стран по энергетике. Особенно в контексте сложностей с российской инфраструктурой в Балтийском море. Азербайджан является надежным игроком. Россия может использовать свободные мощности в южном газовом коридоре, который построен до Италии», — пояснил собеседник. В Баку будет затрагиваться вопрос завершения конфликта в Нагорном Карабахе, так как российские власти закрепляют свой статус гаранта безопасности на Южном Кавказе, предполагает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Статус переговорщика в урегулировании конфликта Азербайджана и Армении важен для России, так как это бывшие советские республики, и они имеют длительную историю отношений с РФ. Наша страна в принципе заинтересована в мире на Кавказе и стремится подтвердить свой статус основного государства, которое отвечает за безопасность в регионе», — резюмировал эксперт.