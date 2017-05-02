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02 мая 2017
01 мая 2017
08:42  02 мая 2017 0

Для перевозки детей разрешат использовать старые автобусы

Открытие военно-патриотического клуба
Детей продолжать возить на стареньких школьных автобусахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Ограничение по году выпуска автобуса, допущенного для организованной перевозки детей, будет отменено из-за нехватки автопарка. Минтранс подготовил постановление, отменяющее «возрастной ценз» для транспорта.

По законодательству с 1 июля 2017 года запрещено перевозить детей на автобусах, которые находятся в эксплуатации более 10 лет. Но в Минтрансе отмечают острую нехватку соответствующего этому требованию автопарка, пишет газета «Известия». В ведомстве отмечают, что из использующихся 872,5 тысяч автобусов, половина эксплуатируется более 10 лет.

«В случае сохранения требований к школьным автобусам с 1 июля 2017 года возникает риск необеспеченности более 50 тысяч детей доставкой до мест их обучения и обратно», — заявляют в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие три года количество детей и школ, не обеспеченных услугами школьных автобусов, в среднем будет увеличиваться на 15% ежегодно. Отмечается, что на данный момент потребность регионов в школьных автобусах удовлетворена лишь на 51%. Исключение из автопарка старых автобусов грозит тем, что детей нечем будет доставлять на обучение, поэтому «возрастной ценз» для транспорта. перевозящего детей, решено было отменить.

Страшная авария с участием автобуса с детьми 4 декабря 2016 года произошла в ХМАО. В машине в момент столкновения с колонной тягачей находились 33 человека. В аварии погибли 12 пассажиров, в том числе 10 детей (участники сборной Нефтеюганска по спортивной акробатике). 19 человек, в том числе 16 детей, получили тяжелые травмы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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