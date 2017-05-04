Прибыль Банка России сократилась в 2,6 раза

02:17 04 мая 2017 0

Доходы и расходы ЦБ в прошлом году уменьшились более чем в два раза Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Прибыль Банка России в 2016 году составила 43,75 млрд рублей. Это в 2,6 раза меньше, чем показатели 2015 года, говорится в годовом отчете ЦБ.

Как передает ТАСС, доходы Банка России в прошлом году составили 430,19 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Расходы также сократились более чем в два раза (386,45 млрд рублей).

Активы ЦБ РФ снизились на 17,1% — до 28,97 трлн рублей.

Доходы и расходы регулятора формировались в условиях постепенного восстановления экономической активности и перехода к структурному профициту ликвидности, отмечается в отчете Центробанка. Процентные доходы уменьшились на фоне снижения уровня процентных ставок ЦБ и сокращения объемов рефинансирования банковского сектора.