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04 мая 2017
03 мая 2017
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02:17  04 мая 2017 0

Прибыль Банка России сократилась в 2,6 раза

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
Доходы и расходы ЦБ в прошлом году уменьшились более чем в два разаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Прибыль Банка России в 2016 году составила 43,75 млрд рублей. Это в 2,6 раза меньше, чем показатели 2015 года, говорится в годовом отчете ЦБ.

Как передает ТАСС, доходы Банка России в прошлом году составили 430,19 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Расходы также сократились более чем в два раза (386,45 млрд рублей).

Активы ЦБ РФ снизились на 17,1% — до 28,97 трлн рублей.

Доходы и расходы регулятора формировались в условиях постепенного восстановления экономической активности и перехода к структурному профициту ликвидности, отмечается в отчете Центробанка. Процентные доходы уменьшились на фоне снижения уровня процентных ставок ЦБ и сокращения объемов рефинансирования банковского сектора.

Наталья Володина
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