08:08 04 мая 2017 0

УрФУ готов к сотрудничеству с бизнесом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятия, которые будут тесно сотрудничать с учебными заведениями, смогут получить льготу по налогу на прибыль. Поправки в закон подготовили в Минэкономики.

На льготы смогут рассчитывать компании, участвующие в обновлении материальной и учебно-лабораторной базы вузов и профессиональных образовательных организаций, а также в формировании их фондов целевого капитала, сообщает «Коммерсант».

В законопроекте предполагается, что затраты будут включены в состав расходов организаций, сократив тем самым их налог на прибыль. В Министерстве уточняют, что под льготу подпадет не более 1,5% от общего дохода — это убережет региональные бюджет от значительной потери поступлений.

Первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Кортов считает, что предложенный министерством документ создаст предпосылки для расширения сотрудничества с бизнесом. Кортов отметил, что на данный момент в УрФУ большая часть энадумент-фонда состоит из пожертвований частных лиц. «Практики, когда предприятие брало на себя расходы по реализации сетевой образовательной программы, не было вообще», — отмечает Кортов.

Издание уточняет, что компании будут вкладывать деньги в расходы, связанные с содержанием помещений, новое оборудование, зарплаты при реализации образовательных программ. Вместе с тем студенты должны будут проходить на предприятиях производственную и преддипломную практику, а затем отработать в компании не менее года.