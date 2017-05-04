{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
03 мая 2017
08:08  04 мая 2017 0

Компании, вкладывающие деньги в образование, получат налоговые льготы. В УрФУ ждут бизнесменов

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
УрФУ готов к сотрудничеству с бизнесомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятия, которые будут тесно сотрудничать с учебными заведениями, смогут получить льготу по налогу на прибыль. Поправки в закон подготовили в Минэкономики.

На льготы смогут рассчитывать компании, участвующие в обновлении материальной и учебно-лабораторной базы вузов и профессиональных образовательных организаций, а также в формировании их фондов целевого капитала, сообщает «Коммерсант».

В законопроекте предполагается, что затраты будут включены в состав расходов организаций, сократив тем самым их налог на прибыль. В Министерстве уточняют, что под льготу подпадет не более 1,5% от общего дохода — это убережет региональные бюджет от значительной потери поступлений.

Первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Кортов считает, что предложенный министерством документ создаст предпосылки для расширения сотрудничества с бизнесом. Кортов отметил, что на данный момент в УрФУ большая часть энадумент-фонда состоит из пожертвований частных лиц. «Практики, когда предприятие брало на себя расходы по реализации сетевой образовательной программы, не было вообще», — отмечает Кортов.

Издание уточняет, что компании будут вкладывать деньги в расходы, связанные с содержанием помещений, новое оборудование, зарплаты при реализации образовательных программ. Вместе с тем студенты должны будут проходить на предприятиях производственную и преддипломную практику, а затем отработать в компании не менее года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров