Полицейские «спели» песню «День Победы» жестами. ВИДЕО

10:19 05 мая 2017 0

Полицейские поздравили ветеранов с праздником необычным исполнением песни (архивный снимок) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Полиция Тульской области решила своеобразно поздравить ветеранов с Днем Победы. Одноименную песню они «спели» на языке жестов глухонемых.

Акцию молодые полицейские провели совместно с представителями регионального отделения Всероссийского общества глухих. «Пением на русском жестовом языке стражи порядка продемонстрировали свои знания сурдоперевода и готовность к коммуникации с глухими и слабослышащими гражданами». — рассказали в региональном пресс-центре МВД.

Там уточнили, что героями ролика стали слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области.