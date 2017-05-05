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05 мая 2017
04 мая 2017
10:19  05 мая 2017 0

Полицейские «спели» песню «День Победы» жестами. ВИДЕО

День Победы 2016. Салехард
Полицейские поздравили ветеранов с праздником необычным исполнением песни (архивный снимок)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Полиция Тульской области решила своеобразно поздравить ветеранов с Днем Победы. Одноименную песню они «спели» на языке жестов глухонемых.

Акцию молодые полицейские провели совместно с представителями регионального отделения Всероссийского общества глухих. «Пением на русском жестовом языке стражи порядка продемонстрировали свои знания сурдоперевода и готовность к коммуникации с глухими и слабослышащими гражданами». — рассказали в региональном пресс-центре МВД.

Там уточнили, что героями ролика стали слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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