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14 мая 2017
13 мая 2017
21:47  14 мая 2017 0

Бразильянкам ввели ограничения на размер попы

Девушкам приходится избавляться от силиконовых имплантатов в ягодицахФото: hd-body.com

В Бразилии ввели ограничения на размер пятой точки у женщин.

В скором времени в Бразилии начнется традиционный конкурс лучших ягодиц Miss Bumbum 2017. В этом году организаторы конкурса решили придать ему «классический и элегантный» оттенок, сообщает Daily Mail.

В состязании примут 27 девушек, по одной от каждого штата страны. Максимально допустимый диаметр размера участниц будет ограничен 107 сантиметрами (42 дюйма). Это, например, означает, что Ким Кардашьян участвовать в подобном конкурсе уже не смогла бы: размер её ягодиц составляет 109 сантиметров.

В новости сообщается, что девушки ради участия в конкурсе начали избавляться от силиконовых имплантатов в ягодицах. Социальный состав конкурсанток очень пестрый: студентки, учительницы танцев, повара и продавщицы.

Александр Лукманов
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