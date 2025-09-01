В США раскрыли, что делал Трамп во время президентского срока

Лидер США Дональд Трамп провел на гольф-полях почти треть дней, проведенных на посту президента во время своего второго срока, а его любовь к гольфу обошлась налогоплательщикам в крупную сумму. Эти данные приводит телеканал NBC.
«Трамп провел на полях для гольфа почти 30% дней во время своего второго срока. А за первые четыре года пребывания республиканца на высшей государственной должности, Трамп посвятил игре в гольф 307 дней — это составляет чуть менее четверти от продолжительности президентского срока. В совокупности эти визиты обошлись налогоплательщикам США примерно в 150 миллионов долларов, включая расходы на перелеты и обеспечение безопасности главы государства», — отмечает телеканал NBC.
Отмечается, что в субботу репортеры заметили Трампа в белом поло, черных брюках и его фирменной красной кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой». Он направлялся на поле для гольфа в сопровождении своих внуков Кая Трампа и Спенсера Трампа.
В США пользователи соцсетей ранее активно распространяли теорию о предполагаемой смерти президента Трампа. На платформы X публикуются соответствующие мемы, а среди популярных тем оказались хештеги trump is dead («Трамп мертв»). Своими появлениями на публике президент США опровергает спекуляции о своем здоровье.
