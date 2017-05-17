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17 мая 2017
11:51  17 мая 2017 0

Бывший президент Украины перенес сложнейшую операцию

Первый президент Украины перенес операцию на сердцеФОТО: pl.com.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук был доставлен в больницу в предынфарктном состоянии, после чего ему сделали сложную операцию на сердце. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в окружении политика.

«При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате», — цитирует слова источника «Газета.ру». Известно, что операцию проводили в Институте сердца украинского Минздрава.

Кравчук стал первым президентом независимой Украины в 1991—1994 годах. Сейчас политику 83 года, в последние годы он регулярно общается со СМИ и является гостем политических ток-шоу на украинских телеканалах.

Сергей Макеев
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