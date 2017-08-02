В Москве на Останкинской телебашне в рамках технической экскурсии заработала смотровая площадка на высоте 85 метров, сообщает официальный портал мэра Москвы. С площадки можно будет рассмотреть одну из 21 так называемых метеорей.
«Это гигантская опора с датчиками, которые измеряют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха. На примере метеореи гиды будут знакомить посетителей с работой метеорологического комплекса телебашни, который считается самым высоким в Москве», — говорится на сайте мэра Москвы.
Перед выходом на площадку посетителям будут выдавать защитные каски. Смотровая зона составляет 10 кв. метров и обнесена защитной конструкцией. Ранее площадку могли посещать лишь специалисты-метеорологи, уточняет RT.