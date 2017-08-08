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08 августа 2017
20:57  08 августа 2017 0

Министр Украины назвал российских пенсионеров «голотой», виновной в потере Крыма

На Украине в произошедшем винят российских пенсионеровФото: torange.biz
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Виновными в «потере» Крыма власти Украины считают российских пенсионеров. С таким заявлением выступил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По мнению Омеляна, именно российские пенсионеры ответственны за то, что Киев перестал контролировать Крым. Разрешение пожилым гражданам РФ жить на полуострове и при этом получать российскую пенсию он назвал «стратегической ошибкой».

«Именно эта голота помогла России воссоединиться с Крымом», — цитирует Владимира Омеляна RT.

Ранее министр говорил, что украинцам незачем ездить в Россию и на неконтролируемую Киевом часть Донбасса. Исключением считается, если гражданин Украины приехал навестить родственников, передает Nation News.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум. Во время мероприятия большинство голосов было отдано за присоединение полуострова к РФ.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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