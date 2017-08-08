Министр Украины назвал российских пенсионеров «голотой», виновной в потере Крыма

Виновными в «потере» Крыма власти Украины считают российских пенсионеров. С таким заявлением выступил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По мнению Омеляна, именно российские пенсионеры ответственны за то, что Киев перестал контролировать Крым. Разрешение пожилым гражданам РФ жить на полуострове и при этом получать российскую пенсию он назвал «стратегической ошибкой».
«Именно эта голота помогла России воссоединиться с Крымом», — цитирует Владимира Омеляна RT.
Ранее министр говорил, что украинцам незачем ездить в Россию и на неконтролируемую Киевом часть Донбасса. Исключением считается, если гражданин Украины приехал навестить родственников, передает Nation News.
Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум. Во время мероприятия большинство голосов было отдано за присоединение полуострова к РФ.