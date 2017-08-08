Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что гражданам страны незачем посещать Россию. По его словам, именно он постарался сделать так, чтобы остановить авиасообщение между Украиной, Россией и Донбассом.
«Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть», — отметил Омелян, подчеркнув, что страна должна сближаться с Европой, пишет RT.
Омелян считает, что украинцы могут посетить Россию, а также ЛНР и ДНР только для того, чтобы навестить родственников. Более, по мнению министра, гражданам Украины там делать нечего, отмечает «Национальная служба новостей».