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08 августа 2017
14:58  08 августа 2017 0

Министр заявил, что украинцам «нечего ездить» в Россию

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Омелян считает, что позволительно только навещать российских родственниковФото: Анна Майорова © URA.RU

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что гражданам страны незачем посещать Россию. По его словам, именно он постарался сделать так, чтобы остановить авиасообщение между Украиной, Россией и Донбассом.

«Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть», — отметил Омелян, подчеркнув, что страна должна сближаться с Европой, пишет RT.

Омелян считает, что украинцы могут посетить Россию, а также ЛНР и ДНР только для того, чтобы навестить родственников. Более, по мнению министра, гражданам Украины там делать нечего, отмечает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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