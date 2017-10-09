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09 октября 2017
08 октября 2017
07:29  09 октября 2017 8

Госдума хочет обязать россиян платно чипировать кошек и собак

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, проход запрещен, закрытая территория, щенок, сторожевой пес, осторожно злая собака, охраняемая зона
Выгнать своего питомца на улицу теперь не получитсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуму в ближайшее время могут внести законопроект о ветеринарной безопасности, определяющий, как именно будет осуществляться платная регистрация домашних животных.

По законопроекту, владельцы питомцев могут провести добровольное чипирование животных, что будет отражено в государственном реестре животных либо просто зафиксировать в реестре факт владения животным. В документе предусмотрен переходный период, чтобы владельцы домашних питомцев смогли определиться с выбором. На данный момент полностью разработан проект правил по учету и идентификации животных, сейчас идут завершающие моменты по принятию документа, пишет РИА «Новости».

После принятия документа те владельцы, которые выгонят своих хвостатых подопечных на улицу, будут отвечать за свой проступок по закону.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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