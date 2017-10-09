Дуров объяснил, как сделать Россию технологическим лидером планеты

Основатель популярного сервиса Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал, какие условия необходимо создать, чтобы вывести Россию в технологические лидеры.
Свое мнение Дуров выразил в комментарии к ролику блогера Юрия Дудя, который посоветовал пользователям Сети пользоваться Telegram, отметив, что «русское — лучшее».
В ответ создатель мессенджера согласился с Юрием по поводу превосходства отечественных технологий, подчеркнув, что ему жаль, что «из-за непродуманных законов русское не всегда конвертируется в российское», пишет «Лента.ру».
Также Дуров добавил, что российскому технорынку мешают риски и ограничения, из-за которых компании уходят из страны. Эксперт полагает, что когда эти ограничения будут сняты, Россия станет глобальным лидером в сфере технологий.