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09 октября 2017
14:04  09 октября 2017 8

Дуров объяснил, как сделать Россию технологическим лидером планеты

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Основатель мессенджера видит препятствия для развития технологийФото: TechCrunch /Flickr

Основатель популярного сервиса Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал, какие условия необходимо создать, чтобы вывести Россию в технологические лидеры.

Свое мнение Дуров выразил в комментарии к ролику блогера Юрия Дудя, который посоветовал пользователям Сети пользоваться Telegram, отметив, что «русское — лучшее».

В ответ создатель мессенджера согласился с Юрием по поводу превосходства отечественных технологий, подчеркнув, что ему жаль, что «из-за непродуманных законов русское не всегда конвертируется в российское», пишет «Лента.ру».

Также Дуров добавил, что российскому технорынку мешают риски и ограничения, из-за которых компании уходят из страны. Эксперт полагает, что когда эти ограничения будут сняты, Россия станет глобальным лидером в сфере технологий.

Лев Истомин
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