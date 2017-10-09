Порядка 200 тысяч студентов примут участие во всероссийской олимпиаде «Я — профессионал». Победители мероприятия смогут продолжить обучение в лучших вузах страны и подыскать место для службы в престижных компаниях. Об этом сообщил ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов в ходе презентации проекта.
Заочный отборочный этап начнется в декабря 2017 года, а очный заключительный тур состоится в январе в 2018 году, пишет ТАСС. Участники будут состязаться в 27 направлениях — от точных наук до дизайна и журналистики, а к 2021 году эту цифру увеличат до 60. Тот, кто покажет лучшие результаты, получит денежные премии и высшие баллы при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Также победители смогут пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта («Ростех», «Роснефть», «Норникель», Microsoft, Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского»).
Среди вузов-участников — РАНХиГС, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГМУ им. Сеченова и другие. Принять участие в федеральной олимпиаде могут специалисты, бакалавры и магистры. Одной из целей олимпиады является создание единой базы «Молодые профессионалы», которая станет ориентиром для крупнейших работодателей России.
Проект создан Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с объединением «Деловая Россия» и ведущими российскими университетами.