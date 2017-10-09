{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
22:23  09 октября 2017 0

Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал» стартует в декабре. Победители получат деньги и право стажироваться в лучших компаниях страны

Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Состязания пройдут в 27 дисциплинахФото: Марина Молдавская © URA.RU

Порядка 200 тысяч студентов примут участие во всероссийской олимпиаде «Я — профессионал». Победители мероприятия смогут продолжить обучение в лучших вузах страны и подыскать место для службы в престижных компаниях. Об этом сообщил ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов в ходе презентации проекта.

Заочный отборочный этап начнется в декабря 2017 года, а очный заключительный тур состоится в январе в 2018 году, пишет ТАСС. Участники будут состязаться в 27 направлениях — от точных наук до дизайна и журналистики, а к 2021 году эту цифру увеличат до 60. Тот, кто покажет лучшие результаты, получит денежные премии и высшие баллы при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Также победители смогут пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта («Ростех», «Роснефть», «Норникель», Microsoft, Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского»).

Среди вузов-участников — РАНХиГС, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГМУ им. Сеченова и другие. Принять участие в федеральной олимпиаде могут специалисты, бакалавры и магистры. Одной из целей олимпиады является создание единой базы «Молодые профессионалы», которая станет ориентиром для крупнейших работодателей России.

Проект создан Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с объединением «Деловая Россия» и ведущими российскими университетами.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров