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11 октября 2017
15:09  11 октября 2017 0

Лысеющим и плешивым россиянам бесплатно дадут путевку в санаторий. Онищенко стало обидно

Лысины. Челябинск., лысина, плешь
Лысых мужчин не нужно отправлять в санатории, считает ОнищенкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав внес в список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения выпадение волос и плешивость. Между тем с критикой этой инициативы выступил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Владимир Онищенко.

Согласно документу Минздрава, пациентам с облысением и плешивостью рекомендуются бальнеологические (с минеральными источниками) и грязевые курорты, пишет газета «Известия». Для поездки в санаторий у пациента должна быть стойкая ремиссия, отмечает издание.

Инициативу Минздрава раскритиковал Онищенко, который заявил, что не видит необходимости включать такой диагноз, как алопеция (выпадение волос), в список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. Он отметил, что большое количество россиян нуждаются в лечении от более актуальных болезней. «У нас есть кого отправлять в санатории, а облысение — это свидетельство того, что мужчина находится в самом соку», — отметил Онищенко, слова которого приводит ТАСС.

Впрочем, в списке Минздрава для бесплатного санаторно-курортного лечения появились люди, страдающие от злокачественной опухоли. Им рекомендуют санатории, расположенные поблизости от места проживания. В новую версию списка также включены пациенты, страдающие аллергическим дерматитом и различными видами отитов.

Нина Калинина
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