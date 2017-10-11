Минздрав внес в список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения выпадение волос и плешивость. Между тем с критикой этой инициативы выступил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Владимир Онищенко.
Согласно документу Минздрава, пациентам с облысением и плешивостью рекомендуются бальнеологические (с минеральными источниками) и грязевые курорты, пишет газета «Известия». Для поездки в санаторий у пациента должна быть стойкая ремиссия, отмечает издание.
Инициативу Минздрава раскритиковал Онищенко, который заявил, что не видит необходимости включать такой диагноз, как алопеция (выпадение волос), в список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. Он отметил, что большое количество россиян нуждаются в лечении от более актуальных болезней. «У нас есть кого отправлять в санатории, а облысение — это свидетельство того, что мужчина находится в самом соку», — отметил Онищенко, слова которого приводит ТАСС.
Впрочем, в списке Минздрава для бесплатного санаторно-курортного лечения появились люди, страдающие от злокачественной опухоли. Им рекомендуют санатории, расположенные поблизости от места проживания. В новую версию списка также включены пациенты, страдающие аллергическим дерматитом и различными видами отитов.