{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
22:51  13 октября 2017 1

Поставщик Apple добивается запрета производства и продаж iPhone в Китае

Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, айфон, apple, iPhone 6s
Китайские "яблочные" гаджеты могут уйти в прошлоеФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Поставщик чипов Apple компания Qualcomm намерена через суд запретить производство и продажу iPhone в Китае.Причиной стало нарушение прав на патенты Qualcomm, которые Apple не оплачивает.

Противостояние между двумя компаниями началось еще в начале этого года, когда Apple подала антимонопольный иск против производителей чипов. Компанию обвинили в несправедливой практике лицензирования, завышении стоимости чипов и монополией на рынке, пишет РБК.

После подачи иска Apple прекратила лицензионные платежи Qualcomm, которые ежегодно приносили последней до 2 млрд долларов. Ответные меры могут лишить «яблочников» крупнейшего в мире рынка и «сборочного цеха» смартфонов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров