Поставщик чипов Apple компания Qualcomm намерена через суд запретить производство и продажу iPhone в Китае.Причиной стало нарушение прав на патенты Qualcomm, которые Apple не оплачивает.
Противостояние между двумя компаниями началось еще в начале этого года, когда Apple подала антимонопольный иск против производителей чипов. Компанию обвинили в несправедливой практике лицензирования, завышении стоимости чипов и монополией на рынке, пишет РБК.
После подачи иска Apple прекратила лицензионные платежи Qualcomm, которые ежегодно приносили последней до 2 млрд долларов. Ответные меры могут лишить «яблочников» крупнейшего в мире рынка и «сборочного цеха» смартфонов.