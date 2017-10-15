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15 октября 2017
14 октября 2017
08:07  15 октября 2017 0

Ученые сообщили об открытии шести новых галактик

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, астрономия, планеты, галактика
Наблюдения велись при помощи четырехметрового телескопаФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые из Китая, Соединенных Штатов и Чили под руководством профессора Ван Цзюньсяня из Китайского научного технологического университета заявили об открытии шести новых галактик, сформировавшихся через 550-800 млн лет после Большого взрыва.

Это открытие, по словам ученых, стало прорывом в области наблюдения галактик эпохи реионизации, а также поможет заложить основы для изучения процессов образования звезд, пишет RT.

Группа, как сообщает Nation news, вела наблюдения с помощью четырехметрового телескопа, который установлен в Межамериканской обсерватории Серр-Тололо в Чили, и приборов обсерватории Лас-Кампанас в Чили.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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