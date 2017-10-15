Ученые сообщили об открытии шести новых галактик

Ученые из Китая, Соединенных Штатов и Чили под руководством профессора Ван Цзюньсяня из Китайского научного технологического университета заявили об открытии шести новых галактик, сформировавшихся через 550-800 млн лет после Большого взрыва.
Это открытие, по словам ученых, стало прорывом в области наблюдения галактик эпохи реионизации, а также поможет заложить основы для изучения процессов образования звезд, пишет RT.
Группа, как сообщает Nation news, вела наблюдения с помощью четырехметрового телескопа, который установлен в Межамериканской обсерватории Серр-Тололо в Чили, и приборов обсерватории Лас-Кампанас в Чили.