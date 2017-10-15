Певица Ковальчук впервые показала поклонникам дочь. ФОТО

14:01 15 октября 2017 0

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тайно поженились в Испании в 2014 году Фото: Instagram juliakovalchuk

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук впервые опубликовала в Instagram фотографию ножек своего младенца.

«Нет в мире слов…нет эмоций, которые могут описать это новое чувство…теперь как будто нет времени…есть необъяснимая любовь и зависимость…спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом за доченьку», — написала она. Первенец родился 13 октября.

Снимок уже набрал около 50 тысяч «лайков» и почти пять тысяч комментариев, поклонники певицы желают здоровья и счастья ее семье. «Поздравляю!!! Растите здоровыми! Пусть эти чувства сопровождают вас всю жизнь!» — подчеркнула swisswatch_kz. «Руки не папины держат ангельские пяточки?)))) Здоровья маме и малышке, а папе — терпения, здоровья и много денежек, ведь девочкам, особенно крохам, много чего надо!» — добавила elerom_1709А.

Известно, что Юлия Ковальчук и музыкант Алексей Чумаков тайно поженились в Испании в мае 2014 года. В стране у них есть свои апартаменты.