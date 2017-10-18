06:56 18 октября 2017 0

В Луганске уверены, что Киев еще не раз нарушит режим прекращения огня Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР потребуют от Киева обнародовать приказы о прекращении огня на официальных государственных сайтах. Об этом «Известиям» сообщил председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин накануне встречи контактной группы в Минске.



Пушилин напомнил, что размещение информации о начале перемирия на официальных государственных ресурсах было одним из условий режима тишины. Однако Киев до сих пор этого не сделал. О необходимости давления на Киев по данному вопросу заявил и исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего.

«Основная проблема в том, что украинская сторона отказывается опубликовать приказы, запрещающие любое ведение огня. Кроме того, нет никаких отчетов о мерах, применяемых к нарушителям режима тишины. Неизвестно, кем и по чьему приказу было нарушено перемирие. На очередном заседании мы попытаемся добиться ответа от украинской стороны по этому вопросу», — сказал «Известиям» Дейнего.

В Луганске не отрицают, что нарушения режима тишины случаются и со стороны ЛНР. Однако подобные случаи не носят систематический характер и оперативно пресекаются. Денейго привел пример, когда ополченец ослепил лазерной указкой одну из камер наблюдения ОБСЕ. По итогам расследования человек был уволен со службы, а информация опубликована в свободном доступе.

Напомним, что встреча контактной группы пройдет в Минске уже сегодня. Помимо нарушений тишины, представители Донецка и Луганска хотят заострить внимание участников переговоров на обсуждении пилотного участка в станице Луганской, с которого должен начаться отход военного контингента и техники конфликтующих сторон.