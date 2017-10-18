{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Митрополит Кирилл рассказал о новых вариантах храма святой Екатерины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
17 октября 2017
06:56  18 октября 2017 0

ДНР и ЛНР потребуют от Киева опубликовать распоряжение о прекращении огня

Луганск КПП в руках ЛНР, кпп, граница, проверка
В Луганске уверены, что Киев еще не раз нарушит режим прекращения огняФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР потребуют от Киева обнародовать приказы о прекращении огня на официальных государственных сайтах. Об этом «Известиям» сообщил председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин накануне встречи контактной группы в Минске.

Пушилин напомнил, что размещение информации о начале перемирия на официальных государственных ресурсах было одним из условий режима тишины. Однако Киев до сих пор этого не сделал. О необходимости давления на Киев по данному вопросу заявил и исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего.

«Основная проблема в том, что украинская сторона отказывается опубликовать приказы, запрещающие любое ведение огня. Кроме того, нет никаких отчетов о мерах, применяемых к нарушителям режима тишины. Неизвестно, кем и по чьему приказу было нарушено перемирие. На очередном заседании мы попытаемся добиться ответа от украинской стороны по этому вопросу», — сказал «Известиям» Дейнего.

В Луганске не отрицают, что нарушения режима тишины случаются и со стороны ЛНР. Однако подобные случаи не носят систематический характер и оперативно пресекаются. Денейго привел пример, когда ополченец ослепил лазерной указкой одну из камер наблюдения ОБСЕ. По итогам расследования человек был уволен со службы, а информация опубликована в свободном доступе.

Напомним, что встреча контактной группы пройдет в Минске уже сегодня. Помимо нарушений тишины, представители Донецка и Луганска хотят заострить внимание участников переговоров на обсуждении пилотного участка в станице Луганской, с которого должен начаться отход военного контингента и техники конфликтующих сторон.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров