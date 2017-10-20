01:25 20 октября 2017 0

Екатерина Мцитуридзе дополнила список известных персон, которых добивался продюсер Фото: Instagram / katya_mtsitouridze

Сексуальный скандал, в центре которого оказался легендарный кинопродюсер Харви Вайнштейн, не обошел стороной наших соотечественниц. Как рассказала руководитель Роскино Екатерина Мцитуридзе, Вайнштейн несколько раз пытался ее соблазнить когда она, будучи журналисткой, пыталась взять у него интервью.

Как сообщает портал «Дни.ру», один раз соблазнителю продюсеру даже удалось заманить Мцитуридзе к себе в номер, и она смогла убежать лишь по счастливому для нее стечению обстоятельств.

По словам телеведущей и по совместительству главы Роскино, продюсер в течение десяти лет добивался приватной встречи с ней. В первый раз это произошло в 2003 году на Берлинском кинофестивале: тогда Мцитуридзе брала интервью у актера Джорджа Клуни. Вайнштейн тогда попытался пригласить Мцитуридзе к себе в апартаменты. Журналистка сделала вид, что не понимает намеков Вайнштейна.

Спустя год, на фестивале в Венеции Вайнштейн продолжил свой натиск, однако на этот раз действовал более изощренно. Договорившись об интервью, «на нейтральную территорию» он не пришел, зато прислал своего помощника, который сообщил, что Вайнштейн неважно себя чувствует и ждет в номере. Присутствие помощника продюсера внушило Мцитуридзе ощущение безопасности и она согласилась. Тем не менее, едва они прошли в гостиничный номер, помощник быстро ушел, сославшись на срочные дела. Продюсер перешел в наступление, предложив журналистке «расслабиться».

«Тебе понравится, я в этом гуру. Ты никогда не встречала такого мужчину, как я», — заявил Вайнштейн Екатерине Мцитуридзе, сообщает «Медуза».

По словам Мцитуридзе, ее в буквальном смысле спас официант, который принес лед для шампанского и вошел без стука. Воспользовавшись ситуацией журналистка улизнула, и в следующий раз встретилась с продюсером лишь через 10 лет. Во время Каннского фестиваля 2014 года Вайншьейн, поцеловав руку Мцитуридзе, сказал: «Даже не думай кому-то что-то говорить. Забудь обо всем. Будь умной девочкой».

Как ранее сообщало «URA.RU», продюсер культовых фильмов, в числе которых «Криминальное чтиво», «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейн оказался в центре сексуального скандала. Почти 40 женщин — актрис и сотрудниц киностудий — сообщили о сексуальных домогательствах продюсера. В числе тех, кто заявил о домогательствах — Анджелина Джоли, Гвинерт Пэлтроу и Лена Хиди. После того, как домогательства были преданы огласке, Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии, а также отправили лечить сексуальную зависимость.