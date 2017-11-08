Приставы заставят Милонова заплатить транспортный налог за BMW и Merсedes

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов попал в поле зрения федеральной налоговой службы. Выяснилось, что парламентарий, неоднократно выступавший за снижение транспортного налога, задолжал государству 37 тысяч рублей за одно из дорогостоящих транспортных средств.
Выяснилось, что претензии к Милонову у судебных приставов появились еще в марте. Представители межрайонной инспекции №19 подали иск к парламентарию в Кировский районный суд Санкт-Петербурга. Спустя два месяца суд признал претензии налоговиков обоснованными, однако депутат проигнорировал решение. В итоге приставам пришлось открыть исполнительное производство.
В налоговой декларации за прошлый год Милонов указал доход в 2,8 миллиона рублей. При этом супруга парламентария заработала в 2016 году всего 37 тысяч рублей. Как уточняет Life, семье депутата принадлежат несколько загородных участков, две квартиры и четыре транспортных средства: Это Mercedes-Benz C-класса и Lada, а также мотоциклы Kawasaki Vulcan и BMW R1200CL.
Отметим, Милонов с 2014 года последовательно выступает за снижение ставки налога для байкеров. Депутат предлагал понизить ставку для мотоциклов мощностью от 35 до 150 лошадиных сил с 50 до 30 рублей, что позволило бы их владельцам ежегодно платить не более 4,5 тысяч рублей. Под эту ставку бы попало большинство мотоциклов, в том числе и транспортные средства парламентария.