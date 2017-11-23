21:35 23 ноября 2017 0

Наблюдателей готовят к выборам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Общественная палата РФ договорилась с избиркомами большинства регионов об обучении наблюдателей для участия в выборах президента России. К процессу хотят привлечь наблюдательские НКО с большим опытом работы, а также задействовать проект «Университет Общественной палаты» и ОП субъектов.

На избирательных участках повсеместно оборудуют системы видеонаблюдения, чтобы избежать шквала жалоб о нарушениях, а также будут пресекать появление «мертвых душ» (голосования от лица умерших и переехавших граждан), чтобы не допустить фальсификаций на местах.

За организацию обучения членов участковых избирательных комиссий будут отвечать региональные избиркомы, пишет ТАСС. ОП сама не имеет юридического лица и не может финансировать обучение наблюдателей, поэтому к выборам допустят волонтеров. ОП намерена привлечь порядка 100 тысяч наблюдателей.

Буквально на этой неделе Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который разрешает направлять наблюдателей ОП на выборы, а также устанавливать видеонаблюдение при подведении итогов голосования в территориальных избирательных комиссиях.

По словам члена Общественной палаты РФ, директора «Фонда исследования проблем демократии» Максима Григорьева, сейчас Госдума рассматривает законопроекты, которые позволят ОП создать новый, независимый от политических партий, институт общественного контроля в виде общей сети наблюдателей на выборах.

Всех наблюдателей на выборах объединят в рамках проекта «Национальный общественный мониторинг» на портале-агрегаторе nom24.ru. Систему проверили в единый день голосования. После этого на основе положительных отзывов было решено применить ее 18 марта 2018 года на выборах президента России.