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24 ноября 2017
18:34  24 ноября 2017 0

Командующий ЦВО Зарудницкий уходит на повышение в Москву

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, зарудницкий владимир
Генерал уезжает в Москву после сирийской командировкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

После командировки в Сирию, где командующий ЦВО 59-летний генерал-полковник Владимир Зарудницкий руководил группировкой вооруженных сил РФ в Сирийской арабской республике, он уходит на повышение в Москву. В Окружном доме офицеров в Екатеринбурге проходят проводы Зарудницкого.

«На торжественное мероприятие приглашены все свердловские генералы-силовики, включая руководителя регионального УФСБ Александра Вяткина и главу ГУ МВД Михаила Бородина», — сообщает «АиФ-Урал».

Кроме того, на мероприятии ждут губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

По данным издания, в Москве генерал Зарудницкий возглавит военный университет МО РФ. По предварительным данным, новым командующим ЦВО станет генерал-лейтенант Александр Лапин, который на сегодня является начальником штаба Восточного военного округа. Лапину 53 года, после окончания Казанского высшего танкового командного училища он закончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Служил на Северном флоте и в Северо-Кавказском военном округе, с 2014 года служит в Восточном округе. В 2017 году возглавлял штаб группировки войск ВС РФ в Сирии.

Редакция попыталась получить комментарий в ЦВО, однако телефоны руководителя пресс-службы округа Ярослава Рощупкина недоступны.

Александр Лукманов
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