{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
20:58  10 декабря 2017 0

«Сон в руку». Мария Шукшина вернулась на «Первый канал»

Мария Шукшина будет работать на одном канале с Иваном УргантомФОТО: Мария Шукшина, Instagram

Актриса Мария Шукшина будет вести передачу на «Первом канале». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Программа носит название «Рецепты счастья». В эфир передача выйдет в январе 2018 года.

Артистка в соцсети поведала необычную историю предсказания новой должности. «Месяц назад я рассказала о том, что одной нашей подписчице @elenabeskhlebnova приснился сон, что я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что, действительно, принято решение, что я буду вести передачу на Первом канале», -объяснила Шукшина, добавив, что в вещем сне было и то, что название программы будет состоять из двух слов. «Я, конечно, подпрыгнула, поскольку уже знала рабочее название передачи — Рецепты Счастья… Леночке, сказала: »«Сон в руку»».

Актриса пояснила, что некоторое время умалчивала, о том, что будет ведущей на федеральном телеканале, так как точных договоренностей у нее не было.

Мария Шукшина работала на «Первом канале» 15 лет. С 1999-го по 2014 год она вела передачу «Жди меня».

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров