20:58 10 декабря 2017 0

Мария Шукшина будет работать на одном канале с Иваном Ургантом ФОТО: Мария Шукшина, Instagram

Актриса Мария Шукшина будет вести передачу на «Первом канале». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Программа носит название «Рецепты счастья». В эфир передача выйдет в январе 2018 года.

Артистка в соцсети поведала необычную историю предсказания новой должности. «Месяц назад я рассказала о том, что одной нашей подписчице @elenabeskhlebnova приснился сон, что я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что, действительно, принято решение, что я буду вести передачу на Первом канале», -объяснила Шукшина, добавив, что в вещем сне было и то, что название программы будет состоять из двух слов. «Я, конечно, подпрыгнула, поскольку уже знала рабочее название передачи — Рецепты Счастья… Леночке, сказала: »«Сон в руку»».

Актриса пояснила, что некоторое время умалчивала, о том, что будет ведущей на федеральном телеканале, так как точных договоренностей у нее не было.

Мария Шукшина работала на «Первом канале» 15 лет. С 1999-го по 2014 год она вела передачу «Жди меня».