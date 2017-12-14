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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:11  14 декабря 2017 0

Волочкова шокировала публику в Кремле своими татуировками. ВИДЕО

Спина балерины оказалась вся в татуировкахФОТО: скрин с видео

Экс-прима балерина Большого театра Анастасия Волочкова пришла на престижную музыкальную премию в откровенном наряде, продемонстрировав татуировки. Церемония вручения награды проходила в Кремле.

На вручение Российской национальной музыкальной премии Волочкова надела платье с глубоким декольте и вырезом на спине. Благодаяр открытому платью гости церемонии смогли увидеть татуировки скандальной балерины, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Волочкова оказалась в центре громкого скандала, разразившегося из-за интимных снимков, выложенных в Сеть ее возлюбленным, 29-летним бизнесменом Черменом Дзотовым. На фото 41-летняя балерина запечатлена в откровенных позах с молодым любовником, писали Дни.ру. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. И сделал это обманным путем «секс-тренер» Лесли, сославшись на то, что Волочкова якобы все знала и дала согласие на интимную публикацию, передавало «Утро.ру».

Артем Косых
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