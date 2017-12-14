Избитый в хинкальной Москвы сын главы СУ Следственного комитета по Волгоградской области, сотрудник СКР по московскому району Коптево Михаил Музраев, нецензурно обругал полицейских, которые пришли к нему домой, чтобы выяснить обстоятельства драки, в котрой Музраев получил ножевое ранение. Сотрудник следственных органов полицейских не пустил на порог, обложив матов и пригрозив большими проблемами.
«Замолчи — это раз, я — спецсубъект! А во-вторых, ты не имеешь права вот так вот вламываться в двери», — несколько раз повторяет на видеозаписи между матом Мурзаев. Перед полицейскими следователь предстал в не слишком приглядном виде — только в нижнем белье. Видео публикует паблик Mash во «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что Муртазаев был участником драки, которая произошла в хинкальной на Неглинной, писало «URA.RU». Помимо синяков и побоев, пострадавший, по предварительной информации, был ранен ножом в ногу. На видео у следователя видна повязка на ноге. Михаил Музраев является сотрудником ГСУ СК по Москве в районе Коптево. В следственном управлении факт нападения подтвердили.