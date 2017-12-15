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15 декабря 2017
12:28  15 декабря 2017 0

Совфед дал старт началу кампании по выборам президента России

Совет Федерации. Москва, совет федерации
Совет Федерации утвердил день голосования на президентских выборахФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Совет Федерации объявил о начале кампании по выборам президента России. Сенаторы проголосовали за это решение единогласно.

«Назначить выборы президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, который приводит «Российская газета». За решение назначить выборы на эту дату проголосовали все 160 сенаторов, находившиеся в зале Совета Федерации.

Выборы президента РФ в следующем году должны были состояться 11 марта — во второе воскресенье. Однако еще год назад Госдума призвала назначить день голосования на дату, совпадающую с годовщиной подписания договора о вхождении Крыма в состав России.

На пресс-конференции 14 декабря действующий глава государства Владимир Путин рассказал журналистам, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. «Это будет самовыдвижение, но я рассчитываю на поддержку политических сил, которые доверяют мне. Рассчитываю на широкую поддержку граждан», — сказал президент.

Как ранее писало «URA.RU», Кремль дал регионам установку превратить выборы президента РФ в праздник, чтобы повысить явку. В день голосования должны пройти ярмарки, культурные и спортивные мероприятия.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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