В преддверии президентских выборов телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников исполнением провокационной песни про «грудь и задницу». Композиция, автором которой является продюсер шоу Виктор Дробыш, прозвучала на гала-концерте проекта «Новая фабрика звёзд».
«Нет, я не качаю задницу. И грудь моя первого размера. На лабутенах в пятницу я не иду на Шнура премьеру. Борются жопа с бровями за пьедестал в „Инстаграме“, а я непопулярная самая», — цитирует «кандидата против всех» Life.ru.
Ранее экс-ведущая «Дом-2» и восходящая звезда российской политики сумела задать неудобный вопрос о притеснении оппозиции на пресс-конференции Владимира Путина. Российский лидер хладнокровно ответил, что действующая власть не боится ни оппозиции, ни конкурентных выборов, которые должны быть и будут честными.
Видео: Life.ru