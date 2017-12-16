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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:01  16 декабря 2017 0

Собчак исполнила песню про Шнура и «грудь первого размера». ВИДЕО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, плакаты, собчак ксения, против всех, вопросы путину
Ксения Собчак явно не укладывается в привычные россиянам политические стандартыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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В преддверии президентских выборов телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников исполнением провокационной песни про «грудь и задницу». Композиция, автором которой является продюсер шоу Виктор Дробыш, прозвучала на гала-концерте проекта «Новая фабрика звёзд».

«Нет, я не качаю задницу. И грудь моя первого размера. На лабутенах в пятницу я не иду на Шнура премьеру. Борются жопа с бровями за пьедестал в „Инстаграме“, а я непопулярная самая», — цитирует «кандидата против всех» Life.ru.

Ранее экс-ведущая «Дом-2» и восходящая звезда российской политики сумела задать неудобный вопрос о притеснении оппозиции на пресс-конференции Владимира Путина. Российский лидер хладнокровно ответил, что действующая власть не боится ни оппозиции, ни конкурентных выборов, которые должны быть и будут честными.

Видео: Life.ru

Алексей Шумов
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