01:58 30 декабря 2017 0

Наталья Поклонская обратилась к россиянам в преддверии Нового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала на своей YouTube-канале новогоднее видеообращение. Политик поздравила россиян с наступающим праздником, не оставив в стороне тему международных отношений.

«Дорогие друзья, этот год принес для каждого из нас что-то личное. Это были разочарования и радости, поражения и победы, ошибки и работа над их исправлением. Все это — наш опыт, с которым мы пойдем дальше», — отметила Поклонская, пожелав россиянам сил, «надежного попутчика на жизненном пути» и перемены к лучшему.

В своем обращении парламентарий также загадала, чтобы в следующем году «сплоченность братских народов России и Украины обескуражила те силы, которые так давно стремятся рассорить и уничтожить нас». Самим странам она пожелала жить в мире.