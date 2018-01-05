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05 января 2018
Главные новости Москвы
09:31  05 января 2018 4

Кадыров обвинил Трампа в подготовке «троянского коня» для Ирана

Послание президента Владимира Путина. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров раскритиковал решение США о помощи иранцам, решившим протестовать против правительстваФото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение о том, что США готовят «троянского коня» для Ирана. Слава лидера республики стали ответом на заявление американского президента Дональда Трампа о намерении поддержать участников протестных акций в Иране, «когда наступит подходящее время».

Кадыров в своем микроблоге в Twitter отметил, что ранее «помощь» от США получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других стран. «Ирану готовят Троянского коня!», — подытожил свою мысль чеченский лидер.

С 28 декабря в крупных городах Ирана проходят антиправительственные манифестации, в которых погибло 20 человек. Как пишет «Федеральное агентство новостей», власти США возложили ответственность за гибель людей на иранское правительство. Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты в Иране вызваны необходимостью перемен, время для которых настало.

Между тем, Рамзан Кадыров обвиняет США в двойных стандартах. Он отметил, что когда в Иране прошла блокировка социальных сетей, Госдеп раскритиковал власти этой страны за ограничение свободы слова и информации. Однако в то же время необоснованная блокировка личных страниц Рамзана Кадырова в западных соцсетях осталась незамеченной официальным Вашингтоном, напоминает портал Life.ru.

Нина Калинина
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