Кадыров обвинил Трампа в подготовке «троянского коня» для Ирана

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение о том, что США готовят «троянского коня» для Ирана. Слава лидера республики стали ответом на заявление американского президента Дональда Трампа о намерении поддержать участников протестных акций в Иране, «когда наступит подходящее время».
Кадыров в своем микроблоге в Twitter отметил, что ранее «помощь» от США получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других стран. «Ирану готовят Троянского коня!», — подытожил свою мысль чеченский лидер.
С 28 декабря в крупных городах Ирана проходят антиправительственные манифестации, в которых погибло 20 человек. Как пишет «Федеральное агентство новостей», власти США возложили ответственность за гибель людей на иранское правительство. Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты в Иране вызваны необходимостью перемен, время для которых настало.
Между тем, Рамзан Кадыров обвиняет США в двойных стандартах. Он отметил, что когда в Иране прошла блокировка социальных сетей, Госдеп раскритиковал власти этой страны за ограничение свободы слова и информации. Однако в то же время необоснованная блокировка личных страниц Рамзана Кадырова в западных соцсетях осталась незамеченной официальным Вашингтоном, напоминает портал Life.ru.