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25 января 2018
24 января 2018
23:58  24 января 2018 0

Дворкович заявил, что в России нет кризиса и олигархов

Международный инвестиционный форум
Аркадий Дворкович рассказал об экономической ситуации в России и настроениях среди бизнесменовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия полностью восстановилась после кризиса 2015 года и избавилась от олигархов. Об этом вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе.

«Мы полностью восстановились после рецессии 2015—2016 годов», — приводит ТАСС слова Дворковича, который также добавил, что на текущий момент в стране инфляция находится на историческом минимуме. Это, по его словам, создает хорошие возможности для малого и среднего бизнеса, а также новых инвестиционных проектов в области машиностроения и сельского хозяйства.

С другой стороны, как подчеркнул чиновник, сейчас из-за борьбы Центробанка с инфляцией и «очисткой» банковской системы, процентные ставки достаточно высоки, что находит отражение на рынке: «Когда вы делаете нечто подобное, процентные ставки очень высоки, и доступ к кредитам низок, ограничен. Вы не можете запускать тысячи новых проектов, когда процентные ставки превышают 10%».

Отвечая на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов из-за новых антироссийских санкций, Дворкович заявил, что в России олигархов нет:

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — приводит РИА «Новости» слова вице-премьера, который также добавил, что «санкции делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной».

Сергей Демин
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