01:07 25 января 2018 0

Пострадавшие доставлены в больницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На проспекте Мира в Москве водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел с проезжей части на остановку общественного транспорта. Трое пострадавших, включая одного пассажира, были доставлены в городские больницы.

Врачи оценивают состояние пострадавших в ДТП как средней тяжести. Водитель, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент здравоохранения, отказался от госпитализации и медицинского освидетельствования, однако у правоохранителей есть подозрения, что он пьян.

Кроме того, в багажнике автомобиля было найден труп. Есть версия, что это тело пассажира, которого от удара отбросило в заднюю часть внедорожника, где и находится багажник. Тем не менее, сейчас полиция устанавливает, погиб человек до или после ДТП.