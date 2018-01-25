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25 января 2018
24 января 2018
01:07  25 января 2018 0

В Москве пьяный водитель влетел в остановку. В багажнике нашли труп. ВИДЕО

Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, машина дпс, чп, мемориал, цветы
Пострадавшие доставлены в больницыФото: Владимир Андреев © URA.RU

На проспекте Мира в Москве водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел с проезжей части на остановку общественного транспорта. Трое пострадавших, включая одного пассажира, были доставлены в городские больницы.

Врачи оценивают состояние пострадавших в ДТП как средней тяжести. Водитель, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент здравоохранения, отказался от госпитализации и медицинского освидетельствования, однако у правоохранителей есть подозрения, что он пьян.

Кроме того, в багажнике автомобиля было найден труп. Есть версия, что это тело пассажира, которого от удара отбросило в заднюю часть внедорожника, где и находится багажник. Тем не менее, сейчас полиция устанавливает, погиб человек до или после ДТП.

Сергей Демин
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