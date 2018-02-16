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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:51  16 февраля 2018 8

Девочка, которую в детском саду забыли на прогулке, замерзла насмерть

В этом детском саду погиб ребенокФото: moscow.wikimapia.org

Трехлетняя девочка, которую воспитатель детского сада забыла на прогулке на улице, замерзла насмерть. Отсутствие ребенка в садике заметили только спустя пару часов, сообщает телеграм-канал Mash.

Случай халатности взрослых произошел в детском саду № 2120 в Новой Москве. Через два часа после окончания прогулки воспитатель заметила, что одного ребенка не хватает. Девочку пошли искать на улице и нашли замерзшей в сугробе. На месте происшествия работает полиция.

Источник агентства Nation News, в свою очередь, сообщил, что маленькой девочке действительно стало плохо на улице во время прогулки, но ее никто не терял: воспитатель сразу увидела, что ребенок лежит, ее отнесли в помещение детсада и вызвали скорую, но прибывшие на место врачи нашли девочку уже мертвой.

Александр Лукманов
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