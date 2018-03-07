Памфилова заявила, что Грудинина не будут снимать с выборов

18:30 07 марта 2018 18

Глава ЦИК рассказала, что нет оснований для снятия с выборов Грудинина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании избиркома заявила, что кандидата в президенты Павла Грудинина снимать с выборов не будут. Но на избирательных участках будет размещена информация о его иностранных счетах.

По словам Памфиловой, «оснований для снятия Грудинина как кандидата нет». «Есть его заявление, что все счета закрыты, нет оснований снимать по законодательству, но поскольку он нас недостоверно информировал, мы обязаны опубликовать данные о недостоверности, опубликовать в плакатах и буклетах, чтобы довести до избирателей информацию, которую обязаны довести, и мне бы хотелось, чтобы спекуляций не было», — цитирует председателя избиркома РИА Новости.

Сведения об иностранных счетах Грудинина будут прикреплены на информационные плакаты, которые размещены на всех избирательных участках. Памфилова уточнила, что речь идет о шести швейцарских счетах, остальные семь счетов были закрыты до декабря 2017 года.

Ранее Памфилова предложила Грудинину отдать эфирное время другим кандидатам. Напомним, что Грудинин отказался от предвыборных дебатов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В бюллетенях будут представлены восемь кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»)