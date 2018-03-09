Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с американской компанией Netflix о начале съемок собственного шоу, пишет The New York Times.
Супруга 44-го президента США Мишель Обама тоже может появиться на телеэкранах, ей предлагается выступить в качестве ведущей, отмечает Nation News. Количество выпусков и формат будущего шоу пока держатся в секрете, сообщает RT.
Известно, что Барак Обама не рассматривает участие в шоу как возможность выразить критику в адрес действующего президента США. Эксклюзивная программа будет доступна только на сервисе Netflix, имеющем 118 миллионов подписчиков по всему миру. За это компания готова заплатить супружеской паре большой гонорар.
Ранее Мишель Обама заявила, что готовится к выпуску мемуаров, в которых расскажет расскажет о районе Саут-Сайд в Чикаго, где она выросла, «обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других». Книгу она планирует назвать «Становление». Мемуары будут переведены на 24 языка мира, передает телеканал 360.