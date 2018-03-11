В Подмосковье активистов задержали при попытке прорваться на свалку

В ходе массовой акции у мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском Московской области в субботу, 9 марта, полиция задержала пять человек. По информации СМИ, все они пытались прорваться через выставленное вокрух полигона отходов оцепление.
«Нас было приблизительно 4-4,5 тысячи человек, — рассказал радиостанции „Говорит Москва“ активист Сергей Жуков. — Как я знаю, пять человек задержали. Они проникли с другой стороны. Прорвать блокаду не удалось». Несмотря на то, что акция в субботу завершилась, участники собираются продолжать протесты и требовать закрытия полигона отходов.
Как передает РБК, резкое усиление неприятных запахов в подмосковном Волоколамске началось в конце. Уже 6 марта на полигоне решением властей Московской области был введен режим ЧС. К слову, акция у полигона не первая: 8 марта нескольких активистов задержали после того, как они попытались перекрыть дорогу к свалке. По информации канала «Дождь», после составления административных протоколов всех участников акции отпустили по домам.
Кстати, к ситуации вокруг «Ядрово» подключилась кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. как писало «URA.RU», местные жители считают, что она, а вслед за ней и федеральные СМИ привлекут дополнительное внимание к проблеме.
Отметим, кроме Ксении Собчак на пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), а также действующий российский лидер Владимир Путин, который зарегистрирован как самовыдвиженец. Выборы пройдут 18 марта.