Названы марки автомобилей, с которыми владельцы не хотят расставаться

11:40 14 марта 2018 1

Автовладельцы лояльны к Toyota Фото: Александр Константинов © URA.RU

Наибольшее число лояльных клиентов имеют японские концерны Toyota и Subaru. К такому выводу пришли аналитики в исследовании Edmunds Trade-In Loyalty Report 2018. Также оказалось, что автомобилисты чаще всего пересаживаются с седанов на кроссоверы.

По словам экспертов, владельцы этих брендов чаше всего снова выбирают модели Subaru и Toyota, когда меняют автомобиль. Специалисты изучали порядка 14 миллионов сделок по покупке автомобилей, сделанных за 10 лет, сообщает «Федеральное агентство новостей». На третьем месте по лояльности клиентов оказалась Honda. При этом в классе премиальных машин лидерами стали Lexus, Audi и Land Rover.

Компании из США же похвастаться подобным результатом не могут — их продукцией значительно реже пользуются второй раз. Речь идет о владельцах марок Chrysler, Smart и Dodge. На нижних строчках оказались Infiniti, Jaguar и Volvo.