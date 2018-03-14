{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
11:40  14 марта 2018 1

Названы марки автомобилей, с которыми владельцы не хотят расставаться

Клипарт. Екатеринбург, Toyota
Автовладельцы лояльны к ToyotaФото: Александр Константинов © URA.RU

Наибольшее число лояльных клиентов имеют японские концерны Toyota и Subaru. К такому выводу пришли аналитики в исследовании Edmunds Trade-In Loyalty Report 2018. Также оказалось, что автомобилисты чаще всего пересаживаются с седанов на кроссоверы.

По словам экспертов, владельцы этих брендов чаше всего снова выбирают модели Subaru и Toyota, когда меняют автомобиль. Специалисты изучали порядка 14 миллионов сделок по покупке автомобилей, сделанных за 10 лет, сообщает «Федеральное агентство новостей». На третьем месте по лояльности клиентов оказалась Honda. При этом в классе премиальных машин лидерами стали Lexus, Audi и Land Rover.

Компании из США же похвастаться подобным результатом не могут — их продукцией значительно реже пользуются второй раз. Речь идет о владельцах марок Chrysler, Smart и Dodge. На нижних строчках оказались Infiniti, Jaguar и Volvo.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров