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02 апреля 2018
01 апреля 2018
08:34  02 апреля 2018 0

Максакова живет в киевской квартире следователя, с которым судится

Вдова Вороненкова расплачивается по долгам убитого супругаФОТО: Мария Максакова, Instagram
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Вдова растрелянного в Киеве беглого российского депутата Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова, снова оказалась замешана в скандальной истории. Жена экс- депутата Госдумы живет в чужой украинской квартире.

Максакова живет на Украине в квартире, принадлежащей сестре экс-следователя отдела ГСУ СКР по Одинцово Дениса Панаитова, с которым певица сейчас судится, выяснил «Московский комсомолец». При этом родственница Панаитова является гражданкой Незалежной. Купленную в 2014 году трехкомнатную квартиру сестра следователя сдавала Вороненкову с супругой. Максакова написала в правоохранительные органы Украины заявление о том, что недвижимость в центре Киева была приобретена Панаитовым незаконно. Люди из СБУ стали шантажировать Панаитова и требовать отдать дорогие квадратные метры. По слухам, силовикам это удалось — 4 января 2018 года у недвижимости сменился владелец.

Новость по теме
Бывший следователь требует с Максаковой долг — 42 миллиона

Как ранее писало «URA.RU», супруги Вороненков и Максакова уехали на Украину в октябре 2016 года и получили там гражданство. Перед этим певица одолжила у своего знакомого, бывшего следователя отдела ГСУ СКР по Одинцово Дениса Панаитова, 42 миллиона рублей на жизнь в чужой стране. Взамен Максакова пообещала Панаитову свою квартиру в Москве на Пресненской набережной. Следователь остался без квартиры и без денег. Он потребовал от певицы в суде расплатиться по счетам убитого мужа. По данным «МК» оппоненты сели за стол переговоров, Панаитов даже собирается простить многодетной матери все долги.

Напомним, бежавший от уголовного преследования депутат Госдумы РФ Вороненков был расстрелян в центре Киева возле отеля «Премьер-палас» 23 марта 2017 года. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства был бывший муж оперной певицы Максаковой Владимир Тюрин. Киллером стал украинец Павел Паршов.

Наталья Михалева
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