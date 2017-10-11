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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Москвы
11:41  11 октября 2017 0

Максаковой оказались не нужны ее «московские» дети

Форум
Мария Максакова не интересуется жизнью 12-летнего Ильи и 8-летней ЛюдыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Певице Марии Максаковой, вдове убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова, не интересна судьба ее детей, рожденных в прежнем браке. Максакова призналась, что намеренно «дозирует» общение с ними.

Максакова заявила, что заберет 12-летнего Илью и восьмилетнюю Людмилу у своего бывшего мужа Владимира Тюрина лишь в том случае, если они сами откажутся с ним жить или если он будет осужден, пишет портал «Утро.ру». Тюрин, напомним, по версии прокуратуры Украины является заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Певица пояснила свою позицию тем, что именно на ней на протяжении 12 лет «висели» дети. «Я занималась абсолютно всем, развивая в них существующие и несуществующие таланты. Потому что заставить их разговаривать на нескольких языках и прилично играть на музыкальном инструменте — задача не из самых легких. Но, в конце концов, если они поживут сейчас со своим биологическим отцом еще 12 лет — это проблема, чтобы меня осуждать?» Максакова отметила, что детям комфортно жить с их отцом, но сама она с Тюриным разговаривать не собирается, поэтому «дозирует» общение с сыном и дочерью.

Максакова считает, что прокуратуре Украины удалось «неопровержимо доказать», что отец ее старших детей, Владимир Тюрин, причастен к убийству Вороненкова. Она также не исключает, что в убийстве может быть замешан и его брат. Мотивов убийства Максакова называть не стала, однако отметила, что «он [Тюрин] ненавидел меня и всю мою дальнейшую личную жизнь». Максакова также выразила надежду, что суд будет неаангажированным, пишет «Национальная служба новостей».

Депутат Госдумы РФ Денис Вороненков бежал с супругой Марией Максаковой на Украину в декабре 2016 года. Через некоторое время он дал показания против Виктора Януковича и заявил, что на него охотится ФСБ. Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. У оперной певицы от брака с депутатом остался маленький сын.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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