В учебнике по русскому языку Астрахань «передвинули» к Черному морю

01:41 03 апреля 2018 0

Автор учебника перепутал Черное море с Каспийским Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Астраханский школьник обнаружил ошибку в учебнике по русскому языку для 9-го класса. В тексте одного из заданий утверждается, что Астрахань расположена на месте впадения Волги в Черное море.

Внимательный ученик опубликовал в соцсетях скриншот страницы, содержащей ошибку. Оплошность составители учебника допустили в задании из раздела «сложноподчинные предложения». «Интересно, все ли это заметят?! Дожили, блин, и не знаем где живем!» — возмутился школьник. Как сообщает RNS, материал был выпущен издательством «Вентана-Граф», входящим в корпорацию «Российский учебник».



Ранее комитет Госдумы по образованию и науке предложил ввести наказание для авторов учебников за ошибки. Парламентарии отмечали, что в действующем законодательстве отсутствует какое-либо наказание за оплошности, допущенные при экспертизе и выпуске учебных пособий.