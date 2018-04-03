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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:41  03 апреля 2018 0

В учебнике по русскому языку Астрахань «передвинули» к Черному морю

Женская колония № 4. Курган, фуражка, учебники, книги на стеложах, фку ук4
Автор учебника перепутал Черное море с КаспийскимФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Астраханский школьник обнаружил ошибку в учебнике по русскому языку для 9-го класса. В тексте одного из заданий утверждается, что Астрахань расположена на месте впадения Волги в Черное море.

Внимательный ученик опубликовал в соцсетях скриншот страницы, содержащей ошибку. Оплошность составители учебника допустили в задании из раздела «сложноподчинные предложения». «Интересно, все ли это заметят?! Дожили, блин, и не знаем где живем!» — возмутился школьник. Как сообщает RNS, материал был выпущен издательством «Вентана-Граф», входящим в корпорацию «Российский учебник».

Ранее комитет Госдумы по образованию и науке предложил ввести наказание для авторов учебников за ошибки. Парламентарии отмечали, что в действующем законодательстве отсутствует какое-либо наказание за оплошности, допущенные при экспертизе и выпуске учебных пособий.

Сергей Макеев
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