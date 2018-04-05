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05 апреля 2018
17:55  05 апреля 2018 4

Журналисты нашли роскошный особняк, который подарили Тулееву после отставки: собственное озеро, лес, 11 домов. ВИДЕО

На землях особняка Тулеева можно разместить целый совхозФОТО: Telegram-канал Mash, скриншот
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет старость на шикарной даче, рядом с собственным озером и лесом в полторы тысячи гектаров. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Эту резиденцию в селе Мазурово Тулеев получил в пожизненное безвозмездное пользование после отставки. Шикарный особняк располагается на 156000 кв.м земли. Во владениях бывшего «народного губернатора» находятся также 11 жилых домов и десятки хозблоков. На территории есть озеро.

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Зачем Тулеев вернулся во власть, и как к этому отнесется Москва

Аману Тулееву присвоили звание «Народный губернатор» в 2011 году «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью», что позволило получить ему ряд преференций после ухода с поста. Помимо резиденции, экс- губернатору Тулееву полагаются помощник и ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей без учета НДФЛ, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Эксперты объясняют такие преференции знаком уважения со стороны руководства страны. «Чтобы продемонстрировать, что власть ценит его заслуги, что после своего поведения в Кемерово он не попал в опал. Такой вариант пенсионной синекуры Тулеева», — пояснил политолог Павел Салин «Национальной службе новостей».

Об отставке Амана Тулеева стало известно 1 апреля. Он опубликовал видеообращение к жителям Кемеровской области, в котором принес соболезнования родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Он пояснил, что «с таким тяжелейшим грузом дальше работать нельзя».

Впрочем, вслед за этим экс-губернатор получил мандат депутата областного совета Кемеровской области. Аналитики прочат ему карьеру спикера. По их прогнозам, Тулеев может очень скоро возглавить областную законодательную власть.

Наталья Михалева
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