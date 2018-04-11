{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
11 апреля 2018
22:53  11 апреля 2018 1

Журналисты, пострадавшие в Сирии, рассказали подробности нападения боевиков

Клипарт, оппозиция, флаг сирии
Во время съемок на ликующее население напали боевикиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Попавшие под обстрел в Сирии российские журналисты рассказали подробности инцидента. По их словам, все началось во время съемок сюжета о городе Дума.

«Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными — все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух», — цитирует «Газета.ру» военного корреспондента Валентина Трушнина.

По словам журналиста, когда съемки уже были закончены, неожиданно появились боевики и сорвали российский флаг. Местные жители начали в ответ забрасывать их камнями, и тогда нападавшие открыли огонь.

«В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус… Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась», — рассказал Валентин Трушнин.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали три корреспондента. Они получили ранения в ноги и были доставлены в госпиталь.

Тем временем в Сирию прибыла делегация Госдумы РФ. В ходе визита планируется провести ряд встреч с председателем Народного совета Сирии, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, сообщает телеканал RT.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров