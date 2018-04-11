Журналисты, пострадавшие в Сирии, рассказали подробности нападения боевиков

22:53 11 апреля 2018 1

Во время съемок на ликующее население напали боевики Фото: depositphotos.com © URA.RU

Попавшие под обстрел в Сирии российские журналисты рассказали подробности инцидента. По их словам, все началось во время съемок сюжета о городе Дума.

«Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными — все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух», — цитирует «Газета.ру» военного корреспондента Валентина Трушнина.

По словам журналиста, когда съемки уже были закончены, неожиданно появились боевики и сорвали российский флаг. Местные жители начали в ответ забрасывать их камнями, и тогда нападавшие открыли огонь.

«В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус… Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась», — рассказал Валентин Трушнин.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали три корреспондента. Они получили ранения в ноги и были доставлены в госпиталь.

Тем временем в Сирию прибыла делегация Госдумы РФ. В ходе визита планируется провести ряд встреч с председателем Народного совета Сирии, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, сообщает телеканал RT.