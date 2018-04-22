В США полицейские вломились в морг и нарушили права мертвеца

Во Флориде разгорается скандал: детективы местной полиции ворвались в морг и попытались разблокировать смартфон отпечатком пальца трупа. Семья умершего возмущена «неэтичным и незаконным» поведением правоохранителей, расследование дела взял на контроль местный прокурор.
Визит подчиненных в похоронное бюро города Клируотер лейтенант Рэндалл Чейни объяснил их желанием получить данные о связях покойного Филиппа Лайнуса с наркоторговцами. По его мнению, ордер для этого не требовался, поскольку у мёртвых нет прав на приватность. Юристы, в свою очередь, указывают, что полицейские могут разблокировать смартфоны подозреваемых с помощью их пальцев в принудительном порядке — вот только речь идет о живых людях.
Сам Лайнус был застрелен полицейскими на дороге после того, как отказался остановиться и задел одного из них машиной, сообщает также tjournal.ru. Родственники подозревают, что правоохранители могут лгать и активно возмущаются поведением полицейских. Чтобы разобраться в происшедшем, местный прокурор взял дело на личный контроль.