Звезду «Гарри Поттера» пытались завербовать в секс-рабство

01:10 25 апреля 2018 0

Голливудская актриса чуть не стала жертвой секты ФОТО: Flickr, ursulakm

Звезда сериала «Тайны Смолвилля» Эллисон Мэк, подозреваемая в вербовке молодых женщин для секты, несколько раз приглашала известную британскую актрису Эмму Уотсон «присоединиться к их движению». Об этом сообщает портал Business Insider.

Журналисты смогли обнаружить многочисленные посты Мэк в Twitter, которые были адресованы молодой артистке. «Я участвую в уникальном женском движении по саморазвитию и хотела бы тебе об этом рассказать», — писала она. Примечательно, что звезда «Тайн Смолвилля» обращалась с предложением сотрудничества к поп-певице Келли Кларксон, а также многим другим знаменитостям, передает телеканал 360.

Ранее стало известно, что Эллисон Мэк подозревается в вербовке лиц женского пола для организации NXIVM, которая по сути являлась сектой секс-рабынь. По версии следствия, жертв секты шантажировали, насиловали, а также клеймили каленым железом.

Эмма Уотсон известна широкой публике своими ролями в кинолентах «Колония Дигнидад», «Сфера», «Ной», «Красавица и чудовище», «Затмение», а также в знаменитой фантастической саге о юном волшебнике — «Гарри Поттер». Звезда Голливуда исполнила роль Гермионы Грейнджер.