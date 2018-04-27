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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:44  27 апреля 2018 0

Посольство России посмеялось над статьей The Times о химатаке в Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, Дамаск, мусульманка, городской пейзаж
«Атака» на Сирию не дает покоя журналистамФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война в Сирии
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Статья газеты The Times о разоблачении инсценировки химатаки в сирийской Думе стала поводом для шуток российских дипломатов. В посольстве РФ в Великобритании отметили, что авторам публикации пришлось «сказать хоть что-то».

Речь идет о реакции западных СМИ на организованную Россией пресс-конференцию с 11-летним мальчиком, который якобы пострадал в химической атаке, напоминает РИА Новости. The Times в статье «Непристойный маскарад» семьи из Думы» называет действия России и Сирии попыткой «опровергнуть заявления об организованной режимом Асада химической атаке». Российские дипломаты посмеялись над этим заявлением, сообщив в Twitter: «Когда признать, что тебя поймали на лжи, нельзя, а сказать хоть что-то приходится».

Ранее со стороны Запада прозвучали обвинения о том, что 7 апреля против жителей Думы применялось химическое оружие. Эти заявления были опровергнуты Россией и Сирией. Позже был организован брифинг, во время которого сирийцы, в том числе 11-летний Хасан Диаба, отметили, что никакой химатаки не было, а прошедшие в новостях сюжеты — лишь инсценировка. Аналогичные заявления прозвучали от официального представителя МИФ РФ Марии Захаровой, напоминают Nation news. По словам Захаровой, в Думе не обнаружены следы, жертвы или пострадавшие от химического оружия.

Наталья Ельцова
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