На Украине следует ввести законы, создающие мир в стране Фото: скрин с видео, YouTube- канал Евгения Мураева

Украине следует постепенно отказываться от санкций. Об этом в интервью телеканалу ATV заявил депутат Верховной рады и кандидат в президенты Евгений Мураев. Видеозапись беседы политик разместил на своем YouTube- канале.

«Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки», — отметил Мураев. О каких именно санкциях идет речь, не уточняется. По его словам, чтобы решить конфликт с Донбассом и вернуть Крым Украине нужно ввести законы, позволяющие достичь мира в стране, поднять экономику и повысить социальное положение, чтобы украинцы «не уезжали и возвращались».

Ранее лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом призвала усилить антироссийские санкции, напоминает RT. В конце января делегатов Украины исключили из комитета ПАСЕ по снятию санкций с России. Представитель Киева в организации Владимир Арьев пояснил, что страна подавала заявку на четверых человек, но в итоге ей не досталось ни одного места, уточняет агентство Nation News.