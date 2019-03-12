Бывший посол России в Японии Александр Панов предложил передать Курильские острова Токио. По словам Панова, для обеих сторон при таком шаге есть и плюсы, и минусы, но «плюсов больше».
Отдав Японии Курилы, Россия решит сразу несколько проблем, объяснил в беседе с «Национальной службой новостей» бывший посол, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов. В частности, передача островов, по мнению Панова, «закроет территориальную проблему, которая у нас практически единственная осталась». Он напомнил, что вопросы по поводу спорных территорий ранее стояли с Китаем и Норвегией, но сейчас эти проблемы решены.
По мнению Панова, передача Курил спасет Россию от санкций со стороны Токио. «Япония фактически не участвует в санкциях западных стран. Если мы заключим такой договор, то японцы о них вообще забудут», — предположил эксперт.
Также Панов допустил, что решение вопроса в пользу Японии позволит России обрести сильного экономического партнера. «Япония — это третья экономика мира», — подчеркнул эксперт. «Заключение такого договора даст возможность объединить японский инвестиционный потенциал с российскими ресурсами», — добавил Панов.
Эксперт также объяснил, что передача Курил обезопасит Россию от появления «второго фронта». «Если мы не отдадим острова, у японцев будет разочарование, они могут поддержать политику США», — предостерег Панов.
Переговоры по вопросу Курил, ранее состоявшиеся между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пока ни к чему не привели. Политолог объяснил, почему Токио выгодно тянуть с решением данного вопроса и какую роль в споре об островах играют японские националисты.