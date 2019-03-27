Михаил Абызов улыбается, когда его ведут в зал суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости среды, 27 марта:

На достойную пенсию могут рассчитывать лишь 4% россиян — это те, чья зарплата на сегодняшний день составляет около 100 тысяч рублей. Заявление главы Минфина Антона Силуанова о росте пенсий на 20% было опровергнуто.

Задержанного экс-министра Михаила Абызова обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. В Россию из заграницы Абызова «выманила» ФСБ. Как оказалось, в Москву Абызова на празднование своего дня рождения вызвал Аркадий Дворкович. Однако бывший вице-премьер в этот день оказался за границей, а Абызов был задержан в России. Теперь из-за задержания экс-министра могут пострадать премьер Медведев и глава «РОСНАНО» Чубайс.

Власти РФ дали знак: алчным и жадным чиновникам не спрятаться от наказания. Руководство страны взяло курс на борьбу с коррупцией, поэтому аресты и посадки крупных федеральных фигур продолжатся.

Пенсионеров начнут кормить белковыми смесями и «фастфудом для пожилых». Разработкой специальных рецептов уже занимаются. Но если магазины начнут наживаться на этих продуктах, то они станут недоступны пенсионерам.

Миллионам россиянок увеличат рабочий день. В Минтруда инициативу поясняют «отменой устаревших норм».

Башкирские врачи, раскрывшие свои «смешные» зарплаты, массово бросают работу. Они устали от безденежья и боятся тюремных сроков.