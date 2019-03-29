Валентина Матвиенко получила высшую награду России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

Сегодня 29 марта, пятница. И вот главные новости за день:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила высшую награду России за заслуги перед Отечеством. Россияне считают, что орден говорит об отставке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил Михаила Абызова, обвиняемого в афере на четыре млрд рублей. Медведев заявил, что у него нет претензий к экс-министру. Тем временем у Абызова нашли шикарный особняк. Участок на 5 тысяч «квадратов» находится на Рублевке и соседствует с домами политической и бизнес-элиты страны.

Власти РФ отложили реформу пенсионных накоплений. Правительство считает, что россияне к ней не готовы.

Владимирский вице-губернатор Марина Чекунова посоветовала бедным россиянам лечить запор пургеном. Именно это лекарство сняли с производства 20 лет назад из-за опасных побочных эффектов.

Единство не для противников строительства храма Святой Екатерины: кто-то не может поделить хэштег #скверубыть, а другие никак не разберутся с расходами на акции. Лидер протестного движения Андрей Фирсов рассказал «URA.RU» о 6 лучших местах для расположения храма, слабостях Фонда Святой Екатерины и расколе среди противников уничтожения сквера.

В Новороссийске врачи не стали зашивать разрез инвалиду после операции. Медики просто заклеили шрам скотчем и оставили в ране кусок марли.

Силовики придут за главами госкорпораций, Куйвашев недоволен депутатами Госдумы, а Шнурову прочат карьеру министра. У нас готова новая порция «Слухов».

И напоследок — лучшие снимки недели. В свежей подборке «URA.RU» вы увидите свадьбу бомжей, гонки на оленях и как депутат залип в Instagram.