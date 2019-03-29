Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградили за заслуги перед Отечеством. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. В документе говорится о награждении спикера орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить Матвиенко Валентину Ивановну», — говорится в указе главы государства. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Скрин указа также разместили в telegram-канале «Незыгарь» и в telegram-канале журналиста Сергея Доренко. Они интерпретировали этот указ, как предполагаемый скорый уход Матвиенко с поста. «Теперь можно и в отставку», — говорится в сообщении «Незыгаря», которое разместил у себя репостом Доренко.
Ранее слухмейкеры «URA.RU» сообщали, что Матвиенко готовится к уходу из Совета Федерации. Такая информация прозвучала на фоне ареста сенатора Рауфа Арашукова. Несмотря на ее утверждения о том, что она не может влиять на состав верней палаты парламента, она несет ответственность за то, что орган «заполонили бандиты». Чтобы минимизировать урон для имиджа СФ, Кремль предположительно решил отправить Матвиенко на «почетную пенсию». Отмечалось, что Матвиенко, вероятно, назначат послом в одну из Азиатско-Тихоокеанских стран.